Bursa Deniz Otobüslerinde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında sefer yapan deniz otobüslerinden yarın 8 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:42
Bursa Deniz Otobüslerinde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsleri, İstanbul ile Bursa arasında yarın yapılması planlanan seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler arasında; saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yer alıyor.

Özellikle bu seferlerin iptali, yolcular arasında çeşitli mağduriyetlere yol açabilir. Yolcuların, seyahat planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.

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