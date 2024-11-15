Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinde Hava Koşulları Nedeniyle İptaller

Bursa ile İstanbul arasında hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, seferlerde yaşanabilecek iptaller ve durumlardan dolayı dikkatli olmaları ve güncel bilgileri takip etmeleri önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.