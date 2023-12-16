Bursa Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi

Trakya'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlarken Marmara çevresinde ise yağışlı havaların devam edeceği belirtiliyor. Beklenen bu gelişme deniz seferlerini de etkiledi. Olumsuz hava koşullarının etkilerinden korunmak için Bursa Deniz Otobüs seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla bugün (16 Aralık Cumartesi) saat 08.00-19.30 aralığındaki gerçekleştirilmesi beklenen 12 seferin olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. BUDO tarafından yapılan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) arasında yapılacak seferlerin iptal edildiği aktarıldı.