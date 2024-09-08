Bursa Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Bursa ile İstanbul Arasında Denizde Ulaşımda İptaller

Olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) düzenlediği bazı seferlerin iptaline neden oldu. Bu durum, yolcuları etkileyerek alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirdi.

Hangi Seferler İptal Edildi?

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 14.00'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri ve sefer bilgilerinin takip edilmesi önerilmektedir.