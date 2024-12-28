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Bursa Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri yarın kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:18
Bursa Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri Seferlerini İptal Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin yarınki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Yarının yolcu planlaması için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İptal Edilen Seferler

Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın iptal olan seferler arasında şunlar yer almakta:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
  • 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yolcuların bu iptallerden etkilenecekleri için alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önerilmektedir.

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