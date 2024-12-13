Bursa Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Bursa'da Duruşma Salonunda Silahla Ateş Açıldı

Bursa'da, bir duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bazı kişiler yaralandı. Olay, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir silahlı yaralama davasının duruşmasında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te gerçekleşen silahlı kavgayla ilgili yargılanan Mertcan A. ve babası Köksal A. duruşmanın ikinci oturumunda mahkeme huzuruna çıktı. Duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, yaralıların bulunduğu tarafın Tolga E. (21) olduğu belirtildi.

Olay sırasında Tolga E.'nin bulunduğu taraftan sanıklara doğru ateş açılarak salondakilerin panik yapmasına sebep oldu. Saldırının arkasında Tolga E.'nin babası Kemal E.'nin olduğu iddia edildi.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Olay sonrasında Kemal E. güvenlik güçleri tarafından hemen gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştirildiği silahın, tekerlekli sandalyeyle salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Duruşma salonunda yaşanan bu saldırı, adalet sistemine karşı güvenliği ciddi şekilde sorgulatıyor.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.