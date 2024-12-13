Bursa Duruşma Salonunda Silahlı Saldırıya İlişkin Yayın Yasağı

Bursa Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı

Bursa Adalet Sarayı'nda silahlı kavgayla ilgili duruşmada 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı. Bu olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

Yayın Yasağı Kararı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliği'nden yayın yasağı talep edildi. Mahkeme, bu talebi kabul ederek yayın yasağı kararı aldı.

Olayın detayları ve yaşanan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması şu anda yasaklandı, bu durumun ilerleyen süreçte nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.