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Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent Son Yolculuğuna Uğurlandı

47 yaşında kanser nedeniyle vefat eden Özay Başkent için Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:14
Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da Duygusal Veda

Bursa'da kanser tedavisi gören 47 yaşındaki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent, son yolculuğuna uğurlandı. Bugün, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yakınları ve meslektaşları Başkent için bir araya geldi.

Aile ve Yakınlardan Başsağlığı Mesajları

Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi, ve Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdürü, Başkent'in çocukları İrem Yıldırım ve Salih Mert Yıldırım ile birlikte ailesine başsağlığı dilediler. Törende, Başkent'in özgeçmişi okundu ve dualar yapıldı.

Cenaze Töreni Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene çok sayıda emniyet yetkilisi ve polis memuru katıldı. Özay Başkent'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay...

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada 47 yaşında vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

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