Bursa Emniyeti 119 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Bursa Emniyeti ve Jandarma'ya Özel Harekat Binası’ndaki törende toplam 119 yeni araç teslim edildi; araçlar konvoyla kent merkezinde tur attı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:54
Bursa Emniyeti 119 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Bursa Emniyeti 119 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, araç filosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel Harekat Binası’nda düzenlenen törende, emniyet ekiplerine ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlere toplam 119 yeni araç teslim edildi.

Törene katılanlar

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ile ilçe emniyet müdürleri katıldı. Protokol üyeleri, yeni araçların güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Tören ve konvoy

Araç teslim töreninin ardından hayır için kurban kesildi. Dualarla uğurlanan araçlar, daha sonra kent merkezinde konvoy halinde tur atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Siren sesleri ve güçlü görüntüleriyle dikkat çeken konvoy, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, "Bu araçlar sahadaki etkinliğimizi daha da güçlendirecek. Operasyon kapasitemizi, hız, çeviklik ve erişebilirlik bakımından yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Toplam 119 yeni hizmet aracımızı teşkilatımızı kazandırmamız, suç ve suçluda kararlılığımızı gösterirken, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetini de büyük ölçüde arttıracaktır. Yeni araç filomuz özellikle asayiş, terörle mücadele, narkotik faaliyetleri, kaçakçılık ve organize suç operasyonları ile trafik hizmetinde ekiplerimize hem operasyonel hem lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hem güvenlik güçlerine yapılan desteğin hem de şehirde oluşturulan güçlü güvenlik mesajının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Konvoy, "Dosta güven, düşmana korku" veren bir tablo çizdi.

Bursa’da güvenlik güçlerine yapılan bu kapsamlı araç takviyesi, kentin huzur ve güvenlik çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

BURSA EMNİYETİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ: 119 YENİ ARAÇLA GÖVDE GÖSTERİSİ

BURSA EMNİYETİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ: 119 YENİ ARAÇLA GÖVDE GÖSTERİSİ

BURSA EMNİYETİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ: 119 YENİ ARAÇLA GÖVDE GÖSTERİSİ

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi