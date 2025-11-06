Bursa Emniyetine Organ Bağışı Eğitimi: 230 Personel Bilinçlendi

Bursa’da organ bağışına dikkat çekmek amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında, Bursa Organ ve Doku Bölge Koordinatörlüğü öncülüğünde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verildi.

Eğitim ve katılım

Eğitim, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda iki oturum halinde gerçekleştirildi ve toplam 230 personel programa katıldı. Çalışmanın hedefi, emniyet personelinin organ bağışı ve nakli süreçleri hakkında bilinç seviyesini yükseltmekti.

Eğitim içeriği ve konuşmacılar

Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan, Bursa Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi olarak "Beyin ölümü teşhisi ve anahtar kavramlar" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda beyin ölümü tanısı ve bu konudaki kritik ayrımlar ele alındı.

Bölge Koordinasyon Merkezi çalışanı Müjgan Öztürk, "Organ nakli mevzuatı" konusuyla organ naklinin hukuki boyutuna ilişkin bilgi verdi. Ayrıca Yasemin Geçgil, Türkiye’deki organ nakli sisteminin işleyişini "Ulusal koordinasyon sistemi ve organ dağıtım ilkeleri" başlıklı sunumunda anlattı.

Bağış standı ve uygulama

Eğitim sonunda açılan bağış standı aracılığıyla organ bağışı yapmak isteyen emniyet personeline Organ Bağış Kartı düzenlendi. Katılımcılar hem bilgilendirildi hem de bağış sürecine doğrudan erişim sağlandı.

Program, kurum personelinin organ bağışı konusundaki farkındalığını artırmayı ve bağış oranlarının yükselmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

