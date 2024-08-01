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Bursa Festivali'nde Büyük Ev Ablukada Rüzgârı

Büyük Ev Ablukada, 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 03:14
Bursa Festivali'nde Büyük Ev Ablukada Rüzgârı

62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Büyük Ev Ablukada Sahne Aldı

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, ünlü müzik grubu Büyük Ev Ablukada sahneye çıktı. Festival, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Merinos Parkta gerçekleştirildi.

Yoğun İlgi ve Eğlence Dolu Bir Gece

Konser, Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Gecede, Büyük Ev Ablukada grubu sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Alkışlarla Geçen Bir Performans

Gecenin sonunda, sahneye veda eden Büyük Ev Ablukada grubu, hayranlarını selamlayarak uzun süre alkışlandı. Festival, hafızalardan silinmeyecek bir konserle daha sona erdi.

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