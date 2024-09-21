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Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak

Bakan Uraloğlu, Bursa'da hızlı tren hattı projesinin ilerleyişini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:05
Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak

Bursa'da Hızlı Tren Hattı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi'ni inceledi. Uraloğlu, projenin tamamlandığında Bursa ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakika, Bursa ile İstanbul arasındaki sürenin ise 1 saat 15 dakika olacağını açıkladı.

Proje Detayları

Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde yaptığı açıklamada, projenin kapsamının Bilecik’in Osmaneli ilçesinden başlayarak Balıkesir’in Bandırma ilçesine kadar uzandığını belirtti. Projenin 201 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, idari sorunların çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Rayların Döşenmesi ve İstasyonlar

Uraloğlu, "106 kilometrelik kesimde yüzde 20-30 seviyesine geldik. Tamamen şantiyenin yapım çalışmalarını yürütmesi ile ilgili bir süreçte ilerliyoruz. 2025 yılı sonunda bu bölümü bitirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Altyapı ve Bağlantı Projeleri

Bakan, projenin kapsamına 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış tüneli, 34 demir yolu köprüsü ve 53 üst geçit gibi unsurların dahil olduğunu anlattı. Projenin tamamlanmasının ardından, Bursa'nın ulaşımında önemli bir kolaylık sağlanacağı vurgulandı.

Bursa'nın Diğer Projeleri ve İşbirlikleri

Uraloğlu, Bursa’nın Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'nin gelecek yıl tamamlanmasını ve ardından yapım aşamasına geçilmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Çalı Yolu ile ilgili müzakerelerde önceki yönetimin anlaşmalarını hatırlatarak, yeni yönetimden işbirliğine açık olmalarını istedi.

Metro Araçları Alımı

Uraloğlu, Bursa'da metro araçlarının alımı ile ilgili gelişmelere de değindi. Önceki yönetimin 68 metro aracının alımına dair yaptığı girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Şehir Hastanesi ve Raylı Sistem Bağlantıları

Bakan, Bursa Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantısını yapacaklarını ve raylı sistem hattının depo alanıyla ilişkili projelere destek vereceklerini açıkladı.

Uraloğlu, "Biz her neyse tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Bursa'ya gerekli olan her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz," dedi. Bakan Uraloğlu'na incelemeleri sırasında Vali Erol Ayyıldız ve diğer yerel temsilciler eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inceleme programına katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inceleme programına katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 4), Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inceleme programına katılarak konuşma yaptı.

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