Bursa İnegöl'de 12 Yıl Kesinleşmiş Hükümlü Çalıntı Motosikletle Yakalandı

İnegöl'de Yunus ekiplerinin dur ihtarına uymayan M.G. (17), çalıntı motosikletle yakalandı; 8 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:42
Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde motosiklet sürücüsünün M.G. (17) olduğu belirlenirken, şahsın 8 ayrı suçtan arandığı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyete götürüldü; işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çalıntı motosikletle yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

