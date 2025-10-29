Bursa İnegöl'de 12 Yıl Kesinleşmiş Hükümlü Çalıntı Motosikletle Yakalandı

Bursa İnegöl'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde motosiklet sürücüsünün M.G. (17) olduğu belirlenirken, şahsın 8 ayrı suçtan arandığı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyete götürüldü; işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

