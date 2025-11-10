Bursa İnegöl'de 7 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serenay ve Sezai Çetin'in 7 aylık bebekleri Eren, beşiğinde hareketsiz bulundu; cenaze adli tıpa sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:06
Olayın Detayları

Olay, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta bulunan evde meydana geldi.

Anne-baba Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çiftinin 7 aylık bebekleri Eren, uyutulup beşiğine yatırıldı. Bir süre sonra anne bebeğini kontrol etmek için beşiğe yaklaştığında, bebeğin hareketsiz olduğunu gördü.

Anne durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

