Bursa İnegöl'de balkon kazası: 88 yaşındaki Emin Özsoy hayatını kaybetti

İnegöl'de balkondan garaja geçmeye çalışırken düşen 88 yaşındaki Emin Özsoy yaşamını yitirdi; cenaze adli tıpa gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:25
Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi.

Evinin balkonunda yaşayan Emin Özsoy (88), balkondan garaja inmek isterken balkon ile garaj çatısı arasındaki geçişi sağlamaya çalıştı. İddiaya göre, çatıda bulunan plastik bölümün kırılması üzerine Özsoy yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Aile bireyleri bir süre sonra eve gelerek balkondan baktıklarında Özsoy'u yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özsoy’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

