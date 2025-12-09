Bursa İnegöl'de Çatı Yangını: Çatı Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa İnegöl'de çatıda çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı ancak itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi muhabbet sokakta bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonucu binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

