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Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:37
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa İnegöl'de Trajik Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) işçisi 26 yaşındaki İ.U. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Arızayı gidermek amacıyla bir elektrik direğine tırmanan İ.U., aniden elektrik akımına maruz kaldı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, İ.U.'nun yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu trajik olay, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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