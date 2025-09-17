Bursa İnegöl'de Evlere Yakın Anız Yangını: 35 Dönüm Zarar

Bursa İnegöl'de Evlere Yakın Anız Yangını Söndürüldü

Huzur Mahallesi'nde çıkan yangın 35 dönümlük alana zarar verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Huzur Mahallesi'ndeki anızda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve evlere yakın bölgede kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

