Bursa İnegöl'de Evlere Yakın Anız Yangını: 35 Dönüm Zarar

İnegöl'de Huzur Mahallesi'nde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:52
Huzur Mahallesi'nde çıkan yangın 35 dönümlük alana zarar verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Huzur Mahallesi'ndeki anızda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve evlere yakın bölgede kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 35 dönüm alan zarar gördü.

