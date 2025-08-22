DOLAR
Bursa İnegöl'de Güvenlik Görevlisi Kavgayı Ayırırken Bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası önünde kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32) bıçakla yaralandı; zanlılar kaçtı, jandarma çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 03:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 03:10
Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde park halinde bulunan araçtaki kadın ile erkek arasında kavga çıktı. Olayı fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32), kavgayı ayırmaya çalışması üzerine arbede yaşandı.

Arbedede güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

