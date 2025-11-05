Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de kiraz ağacına dayadığı merdivenden düşen Osman B. (61), yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı; yoğun bakıma alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:00
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı

Olayın ayrıntıları ve sağlık durumu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kiraz ağacına dayadığı merdivenden çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle Uludağ Caddesinde bulunan sitenin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Osman B. (61), kiraz ağacına dayadığı merdivenle çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Osman B., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yoğun bakım servisine alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA KİRAZ AĞACINA DAYADIĞI MERDİVENDEN DÜŞEN ADAM AĞIR...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA KİRAZ AĞACINA DAYADIĞI MERDİVENDEN DÜŞEN ADAM AĞIR YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA KİRAZ AĞACINA DAYADIĞI MERDİVENDEN DÜŞEN ADAM AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
7
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi