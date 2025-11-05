Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
Olayın ayrıntıları ve sağlık durumu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kiraz ağacına dayadığı merdivenden çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle Uludağ Caddesinde bulunan sitenin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Osman B. (61), kiraz ağacına dayadığı merdivenle çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Osman B., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yoğun bakım servisine alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
