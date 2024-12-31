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Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:39
Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa İnegöl'de Yangın Alarmı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Olay, Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak'ta meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İmalathanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yayılmadan kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Hasar Oluştu

Yangın sonucunda mobilya imalathanesinde bazı hasarlar meydana gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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