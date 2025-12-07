Bursa İnegöl'de Otomobil Bariyerlere Çarpıp Refüje Girdi: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Otomobil Bariyerlere Çarpıp Refüje Girdi

Kaza ve müdahale

Kaza: Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Araç ve sürücü: Seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Araç sürücüsü Seyfullah C.(23) yönetimindeki 10 AFZ 838 plakalı otomobildi.

Yaralananlar: Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Hanife K.(24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma: Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

