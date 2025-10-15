Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de Sinanbey Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli Berkay S., ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 07:13
Kaza yeri ve müdahale

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Caner E. (35) yönetimindeki 16 BVF 710 plakalı otomobil, bisikletli Berkay S. (13)'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Berkay S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılma

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

