Bursa İnegöl'de Otopark Yangını: 3 Araç Hasar Gördü
İnegöl, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı.
Yangının çıktığı araç 16 Y 7083 plakalı otomobil olup, alevler yanındaki 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.