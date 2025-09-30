Bursa İnegöl'de Otopark Yangını: 3 Araç Hasar Gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'taki otoparkta çıkan yangında 3 araç hasar gördü; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:25
Bursa İnegöl'de Otopark Yangını: 3 Araç Hasar Gördü

Bursa İnegöl'de Otopark Yangını: 3 Araç Hasar Gördü

İnegöl, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı.

Yangının çıktığı araç 16 Y 7083 plakalı otomobil olup, alevler yanındaki 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü....

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü....

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı
2
Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı
3
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
4
MGK Toplantısı Sona Erdi — Erdoğan Başkanlığında 3 Saatlik Oturum
5
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler
6
Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama
7
Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar