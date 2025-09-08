Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kaza Ayrıntıları
Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda meydana gelen kazada, 16 BUL 161 plakalı motosikleti süren Kaan Y. (19), park halindeki 16 PG 944 plakalı tıra çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.