Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de park halindeki 16 PG 944 plakalı tıra çarpan 16 BUL 161 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Y. (19) ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:24
Kaza Ayrıntıları

Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda meydana gelen kazada, 16 BUL 161 plakalı motosikleti süren Kaan Y. (19), park halindeki 16 PG 944 plakalı tıra çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

