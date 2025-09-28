Bursa İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 9 Gözaltı

GÜNCELLEME - GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

İnegöl'ün Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Ahmet Kılıçarslan (25) ile Fırat D. (22) karşılaştı. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Olayın Seyri ve Yaralılar

Kavgada Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden Ahmet Kılıçarslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Operasyon ve Gözaltılar

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, ilçe merkezi ile kırsal bölgelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 tabanca, 2 kısa namlulu özel yapım ruhsatsız av tüfeği ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

