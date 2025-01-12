Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi'nde gerçekleşti. İrfan I. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil ile Mehmet A. (56) idaresindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında, sürücü Mehmet A., eşi Ayşe A. (43), kızı Sevdanaz A. (10) ve diğer sürücü İrfan I. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen durumu yetkililere bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.