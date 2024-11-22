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Bursa İnegöl'de Tüfek Otomobillerin Çarpışması: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:41
Bursa İnegöl'de Tüfek Otomobillerin Çarpışması: 4 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Ahmed M. (31) yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobilin, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda Serhat A. (31) idaresindeki 16 FU 652 plakalı otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle A.M.'nin kullandığı araç, refuğa çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Eren C. ve Ayşegül S. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hızla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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