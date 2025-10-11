Bursa İnegöl'de Uçurumda Mahsur Kalan Köpek Halatla Kurtarıldı

Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince halatla güvenli şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 23:44
Cerrah Mahallesi'nde zorlu kurtarma operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde, uçurumun ortasındaki kayalık alanda mahsur kalan bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kayalık zeminin yağış nedeniyle kayganlaşması, ekiplerin standart yaklaşımlarla müdahale etmesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle güvenli şekilde yaklaşamayınca halatla yamaç inişi yaparak kurtarma gerçekleştirdi. Köpek, kayalıkta yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalmıştı.

Kurtarılan hayvanın tasması da bulundu ve sahipli olduğu düşünüldü. Ekipler, köpeği sağlık ve güvenlik kontrollerinin ardından evine gitmesi için serbest bıraktı.

