Bursa İnegöl'de Uçurumda Mahsur Kalan Köpek Halatla Kurtarıldı

Cerrah Mahallesi'nde zorlu kurtarma operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde, uçurumun ortasındaki kayalık alanda mahsur kalan bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kayalık zeminin yağış nedeniyle kayganlaşması, ekiplerin standart yaklaşımlarla müdahale etmesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle güvenli şekilde yaklaşamayınca halatla yamaç inişi yaparak kurtarma gerçekleştirdi. Köpek, kayalıkta yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalmıştı.

Kurtarılan hayvanın tasması da bulundu ve sahipli olduğu düşünüldü. Ekipler, köpeği sağlık ve güvenlik kontrollerinin ardından evine gitmesi için serbest bıraktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurumun ortasındaki kayalık alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, yağıştan kayganlaşan kayalığa araçtaki merdivenle güvenli şekilde yaklaşamayınca halatla yamaç inişi yaptı.