Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Operasyon Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir ikamette ve bahçesinde yaptığı aramada önemli deliller ele geçirildi.

Ele geçirilenler: samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi.

Olayla ilgili şüpheli M.A.E (45) gözaltına alındı.

İlçe jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

