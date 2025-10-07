Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

İnegöl'de jandarma operasyonunda 1467 gram esrar, kenevir bitkileri ve silahlar ele geçirildi; M.A.E (45) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:28
Operasyon Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir ikamette ve bahçesinde yaptığı aramada önemli deliller ele geçirildi.

Ele geçirilenler: samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi.

Olayla ilgili şüpheli M.A.E (45) gözaltına alındı.

İlçe jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan aramada, samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

