Bursa İnegöl Yeniceköy'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı — Sıçrama Önlenerek Söndürüldü

Bursa İnegöl Yeniceköy'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Yangının Detayları

İnegöl’de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yeri: İnegöl kırsal Yeniceköy Mahallesi

Zaman: 21.30 sıraları

Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Durum: Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İNEGÖL’DE TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ YAPILARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.