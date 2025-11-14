Bursa İnegöl Yeniceköy'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı — Sıçrama Önlenerek Söndürüldü

Bursa İnegöl Yeniceköy'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı
Yangının Detayları
İnegöl’de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.
Olay yeri: İnegöl kırsal Yeniceköy Mahallesi
Zaman: 21.30 sıraları
Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Durum: Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
