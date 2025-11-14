Bursa İnegöl Yeniceköy'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı — Sıçrama Önlenerek Söndürüldü

İnegöl Yeniceköy'deki tek katlı ev 21.30'da çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:21
Yangının Detayları

İnegöl’de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yeri: İnegöl kırsal Yeniceköy Mahallesi

Zaman: 21.30 sıraları

Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Durum: Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

