Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal etti. İptaller, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşti.

BUDO'nun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 8.0010.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmedi.

Yolcuların, iptal edilen seferler ile ilgili detaylı bilgi almak için BUDO’nun resmi internet sayfasını ziyaret etmeleri öneriliyor.