Bursa-İstanbul Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:52
Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı. 7 zanlı adliyeye sevk edilirken, 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon detayları

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler.

Adli süreç

Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarıldı. Hakimlikçe 6 zanlı tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

