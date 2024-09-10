Bursa-İzmir Otoyolu'ndaki Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa-İzmir Otoyolu'nda Kaza Meydana Geldi

Bursa-İzmir Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza gerçekleşti. Olayda 34 yaşındaki Muratcan Atay yaşamını yitirirken, 50 yaşındaki arkadaşı Turgut Özdemir yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

34 HF 3462 plakalı hafif ticari araç, Doğanköy mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anında yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine acil servis ve polis ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Muratcan Atay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralı Turgut Özdemir ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arkadaşların Yolculuğu

Öğrenilen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden Muratcan Atay ve yaralanan Turgut Özdemir, kargo işleri yapmak amacıyla İstanbul'dan satın aldıkları hafif ticari araçla İzmir yolculuğuna çıkmışlardı.

Kazanın detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili mercilerden açıklama beklenmektedir.

Bursa-İzmir Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa-İzmir Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa-İzmir Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa-İzmir Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.