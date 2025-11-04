Bursa JAK Timleri Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimlerini Aralıksız Sürdürüyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, zorlu koşullarda arama, kurtarma ve tahliye tatbikatlarıyla 7/24 hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:18
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama, kurtarma ve tahliye eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Eğitim ve Tatbikatlar

Zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan ekipler, olası doğal afetler, kaybolma vakaları ve acil durumlarda etkin müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekipler, ipli iniş-çıkış teknikleri, yüksekten tahliye, doğada sağ kalma, su üstü arama, helikopterle tahliye ve yaralı taşıma gibi birçok alanda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, JAK timlerinin ilin genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda en hızlı şekilde müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

