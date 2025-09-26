Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor

Güncelleme — Ekmekçi Mahallesi yakınlarında devam eden çalışmalar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı.

Yangına müdahale eden ekip sayısı şu şekilde: 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ve 295 personel.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.