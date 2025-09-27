Bursa Karacabey'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki orman yangını, 40 arazöz, 46 araç ve 295 personelle müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:44
Olayın Özeti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel tarafından yürütülen müdahale sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

