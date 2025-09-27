Bursa Karacabey'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Olayın Özeti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel tarafından yürütülen müdahale sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.