Bursa Karacabey'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 dolu kartuş, 240 dolu fişek, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:55
Bursa Karacabey'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bursa Karacabey'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda ikamet ve araç aramalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda 34 adet dolu kartuş, 240 adet dolu fişek, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet bıçak bulundu.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilecek. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KARACABEY İLÇESİNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN VE SATANLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. YAPILAN...

KARACABEY İLÇESİNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN VE SATANLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. YAPILAN ARAMADA, 34 DOLU KARTUŞ, 240 DOLU FİŞEK, 2 TABANCA, 2 POMPALI TÜFEK VE 2 BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Nazilli'de Gençler 'Komşum Gönüllülük' ile Fazla Yemekleri Paylaşıyor
3
Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde
4
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
5
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
6
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
7
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş