Bursa Karacabey'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda ikamet ve araç aramalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda 34 adet dolu kartuş, 240 adet dolu fişek, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet bıçak bulundu.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilecek. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

