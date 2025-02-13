Bursa Kestel'de Restoran Yangını: İşletme Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın Kestel İlçesinde Restoran Yangını

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat Mahallesi Ardiye Caddesi'nde yer alan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında restoranın kapalı olduğu öğrenilirken, meydana gelen alevler sonucunda işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle restoran tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle restoran tamamen kullanılmaz hale geldi.