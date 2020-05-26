Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir tarladan 2200 yıllık sikke çıktı. Tarlanın sahibi olan 37 yaşındaki Ferhat Köken, zeytin ağaçlarını ilaçladığı anda ağacın dip kısmında bulduğu sikkeyi İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne teslim etti.

Üzerinde kabartmalı figürlerin olan para müdürlükte görevli bir arkeolog tarafından incelendi ve eski paranın Roma döneminden kalma ve yaklaşık 2200 yıllık olduğu belirlendi.

Yıllardır çiftçilik yaparak geçinen Ferhat Köken, "Zeytinleri ilaçlamaya geldim. Ağacın dibinde dinlenirken gözüme çarptı. Tarihi para olduğunu anladım. Müze müdürlüğüne teslim ettim. Dedikleri gibi İznik tarih kokuyor her yerden tarih fışkırıyor” diye konuştu.

İncelemeye alınan paranın değeri belirlendikten sonra çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.

