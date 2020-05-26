Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Ferhat Köken, zeytin ağaçlarını ilaçladığı sırada Roma döneminden kalma 2200 yıllık bir sikke buldu. Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı yetkililere teslim etti.

Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu
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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir tarladan 2200 yıllık sikke çıktı. Tarlanın sahibi olan 37 yaşındaki Ferhat Köken, zeytin ağaçlarını ilaçladığı anda ağacın dip kısmında bulduğu sikkeyi İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne teslim etti.

Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu

Üzerinde kabartmalı figürlerin olan para müdürlükte görevli bir arkeolog tarafından incelendi ve eski paranın Roma döneminden kalma ve yaklaşık 2200 yıllık olduğu belirlendi.

Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu

Yıllardır çiftçilik yaparak geçinen Ferhat Köken, "Zeytinleri ilaçlamaya geldim. Ağacın dibinde dinlenirken gözüme çarptı. Tarihi para olduğunu anladım. Müze müdürlüğüne teslim ettim. Dedikleri gibi İznik tarih kokuyor her yerden tarih fışkırıyor” diye konuştu. 

Bursa'lı çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait 2200 yıllık sikke buldu

İncelemeye alınan paranın değeri belirlendikten sonra çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.
 


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