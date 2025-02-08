Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonu, 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yürütülen Soruşturma ve Operasyon

İlk tespitlere göre, bazı şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, ayrıca çok sayıda şirketin yüklü miktarda para transferi yaparak vatandaşları mağdur ettiği belirlendi. Bu bilgiler ışığında, 32 adreste yapılan operasyonda, Bursa'nın yanı sıra Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Tutuklama ve Serbest Bırakılma

Operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmede, 7 zanlı tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.