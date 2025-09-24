Bursa Merkezli FETÖ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda Bursa ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı yakalandı; soruşturmayı Terörle Mücadele ekipleri yürütüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:28
Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.

Operasyon Detayları

Soruşturmayı yürüten ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi tarafından Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, N.Ç, A.F.A, V.Ş, Z.Ö. ve R.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

