Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, liderliğini İnterpol'ün aradığı Kenan Özcan'ın olduğu iddia edilen örgütten toplam 10 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:13
Operasyonun detayları ve gözaltı süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yürütüldü.

Operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Bursa'ya getirilen örgüt yöneticisi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. A.K, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma ve devam eden işlemler neticesinde tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Bursa merkezli, eş zamanlı olarak İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda dün toplam 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler...

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

