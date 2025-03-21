Bursa Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Bursa merkezli olarak düzenlenen vergi kaçakçılığı operasyonu, İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte akaryakıt fişleri düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu fişler, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak sunularak ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açtı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 35 milyon lira olan 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı sürecinde H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandılar. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alınarak serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.