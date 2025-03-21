Bursa Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Bursa'daki vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:01
Bursa Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Bursa merkezli olarak düzenlenen vergi kaçakçılığı operasyonu, İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte akaryakıt fişleri düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu fişler, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak sunularak ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açtı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 35 milyon lira olan 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı sürecinde H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandılar. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alınarak serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12...

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar ve Nevruz Kutlamalarına Katılacak
3
Siirt'teki Işık Hadisesi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İzlenemedi
4
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Cenin Mülteci Kampı için Uyarı
5
İBB Meclisi Olağanüstü Toplantı İçin 24 Mart'ta Bir Araya Gelecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: Muhalefetin Müsamerelerine Vakit Yok
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!