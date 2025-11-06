Bursa Modeli: Mustafa Bozbey'den 'Kent Anayasası' ile 2050 Vizyonu

Bursa'da planlama: Bütüncül yaklaşım ve 'Kent Anayasası'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehir planlamalarının bütüncül bir anlayışla ele alınması halinde kentlerin kazanacağını ve insanların daha mutlu olacağını vurguladı. Bozbey, 'Kent Anayasası' hedefiyle herkesin sözünün yer aldığı, katılımcı bir planlama süreci yürüttüklerini söyledi.

Bozbey konuşmasını, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen ve teması 'Değişimin Eşiğinde' olan Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu çerçevesinde yaptı. Panelin moderatörlüğünü Yaman Kaya üstlendi; Bozbey, 'Bursa Yerel Oturumu'nda kent vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Tarihsel perspektif: 1950'den sonra değişen kentleşme

Bozbey, planlama anlayışının önemine dikkat çekerek Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950'ye kadar devlet tarafından örnek şehir planlaması uygulandığını, 1950'den sonra ise önemli sorunların ortaya çıktığını ifade etti. 1960 sonrasında yoğun göç ve kaçak yapılaşmanın Bursa'nın kent dokusunu dönüştürdüğünü, dağdan bakıldığında artık 'Yeşil Bursa' yerine 'Gri Bursa' görüldüğünü belirtti.

Bozbey, Bursa'nın bugün 3.3 milyon nüfusa ulaştığını hatırlatarak, kentin geleceğinin günlük verilere göre planlanmasının önemine işaret etti. Bursa'nın bugüne kadar yatay büyüdüğünü, alternatif ulaşım alanlarının oluşturulamadığını ve ovayı koruma çabalarının kimi bölgelerde kaçak yapılaşma nedeniyle zayıfladığını dile getirdi.

Planlamalar, bütüncül bakış açısıyla yapılmalı

Başkan Bozbey, nüfus artışıyla birlikte su planlamasının ihmal edilmesinin bugün su sıkıntısına yol açtığını söyledi; verilerin 1998 yılından itibaren kentteki yağış miktarının azaldığını gösterdiğini vurguladı. Marmara Bölgesi'ne yoğun insan göçü ve çevresel sorunlar (müsilaj gibi) dikkati çekerken, Bozbey şehir ve ülke planlamasının bütüncül bir bakış ile yapılması gerektiğini söyledi.

Bursa'yı planlarken çevresel etkilerin ve Marmara'nın bütüncül şekilde ele alınmasının şart olduğunu, böyle bir yaklaşımın hem Bursa'ya hem de diğer kentlere fayda sağlayacağını ifade etti.

'Kent Anayasası' ve katılımcı planlama

Göreve geldikten sonra kurdukları Bursa Planlama Ajansı ve Türkiye'de örneği olmayan Akademik Danışma Kurulu ile planlama süreçlerinin yalnızca siyasi iradeye bağlı kalmadığını aktaran Bozbey, toplumun geniş katılımıyla hazırlanan çalışmaların önemini vurguladı. Hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planıın 2050 vizyonu ile uyumlu olduğunu belirtti.

Bozbey, planlama sürecinde vatandaşlar, sanayiciler, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları ile görüşüldüğünü; 17 sektörel çalışma grubu kurulduğunu ve her sektörle yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Ayrıca bir internet portalı oluşturarak halkın şikayet ve önerilerini almaya başlayacaklarını duyurdu. Bozbey, "Bizler bir 'Kent Anayasası' oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı ve çalışmaya öncelikle Bursalıların sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Tarım, toprak ve kentsel dönüşüm

Toprakların korunmasının zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bozbey, dağ yöresinde toprakların neredeyse üçte birinin üçüncü ele geçtiğini, Yenişehir gibi bazı bölgelerde bu oranın üçte birden fazla olduğunu belirtti. Buna rağmen tarımı desteklemek için çeşitli adımlar attıklarını, aile işletmelerini çoğaltmaya çalıştıklarını ve gerektiğinde ürünü satın alarak çiftçinin gelirini güvence altına aldıklarını aktardı.

Bozbey, kentsel dönüşümde mahallenin dokusunun korunmasına, komşuluk ilişkilerinin devamına ve kentsel ihtiyaçların giderilmesine dikkat ettiklerini; JICA ile yürütülen projenin önemli olduğunu ve bu çalışmalarla bir 'Bursa Modeli' oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 2050 vizyonlu Çevre Düzeni Planında tarımın özel bir yeri olduğunu, toprakların her metrekaresinin korunması gerektiğini belirtti.

Kolokyum gezisi ve kapanış

Oturumun ardından Bozbey, Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan belediyelerin şehir planlama standlarını ziyaret etti ve çeşitli okulların öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Bozbey'in vurguları, Bursa'da örnek gösterilebilecek bir planlama yaklaşımı ve sürdürülebilir kent yönetimi hedefini ön plana çıkarıyor; kent yönetiminin önümüzdeki yıllarda bu vizyon etrafında şekillenmesi bekleniyor.

