Bursa Mudanya'da 4 Milyon TL'lik Altın Vurgunu Çözüldü

Mudanya Çayönü'nde 4 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı, jandarmanın 12 günlük (288 saat) kamera incelemesiyle çözüldü; şüpheli İ.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:33
Jandarma 12 gün boyunca 288 saatlik görüntüyü inceleyerek zanlıyı yakaladı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çayönü Mahallesinde bir evden yaklaşık 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınması, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından titizlikle soruşturuldu.

Ev sahibi, evinde bulunan 7 adet 30 gram bilezik, 4 adet 4 gram bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ve 550 gram hassas altın'ın yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurdu. Hırsızın olayın izlerini silmek amacıyla mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktüğü belirlendi.

Olay sonrası oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 288 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek 12 günlük bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik inceleme sonucunda şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.A. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde suçu itiraf etti ve çaldığı altınların önemli bir kısmını bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi; kuyumcudaki güvenlik kameraları bu beyanı doğruladı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

