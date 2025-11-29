Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Kayıp Araması Sürüyor

Mudanya Evciler Mahallesi'nde 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin kaybolmasının ardından jandarma, AFAD ve sivil ekiplerle arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:45
Olayın seyri

Bursa'nın Mudanya ilçesi Evciler Mahallesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi (80) için arama çalışmaları devam ediyor. Dün saat 10.00'da evinden ayrılan Mustafa Abi'nin eve dönmemesi üzerine eşi Ayla Abi, durumu saat 19.30'da mahalle muhtarı Hüseyin Mutlu'ya bildirdi. Muhtarın jandarmaya haber vermesiyle resmi kayıp prosedürü başlatıldı.

İlk etapta mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeyi taramaya başladı.

Aramalar AFAD koordinasyonunda genişletildi

Sabah saatlerinde arama faaliyetleri genişletilerek AFAD koordinasyonunda yeniden organize edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi, 911 Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve çeşitli STKlara bağlı ekipler yer aldı.

Termal dron ile havadan destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, aramalara havadan destek vererek bölgeyi termal dron ile taradı. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve tarım arazileri drone görüntüleriyle detaylı şekilde incelendi.

Aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verirken, ekipler şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlamadı. Yetkililer, Mustafa Abi'ye ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

