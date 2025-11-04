Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu

Mudanya'da eski eşi çalıştığı markette bıçaklanan genç kadın hastaneye sevk edildi; şüpheli birkaç saat sonra polise teslim oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:01
Bursa (İHA) — Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski eşiyle tartışan bir şüpheli, genç kadının çalıştığı markete gelerek kadını bıçakladı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, market içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve şüpheli, Mihraç E.'yi bıçakladı. Olayı görenler panikle 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gelişmeler ve Soruşturma

Saldırının ardından kayıplara karışan şüpheli, birkaç saat sonra gelerek Emek Polis Merkezine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

