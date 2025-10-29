Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mutfakta çıkan yangında dumandan etkilenen M.S. (78) ve F.S. (77) Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 19:26
Göynüklü Mahallesi'nde mutfakta çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, ilçeye bağlı Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak'ta, evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen M.S. (78) ile F.S. (77), sağlık ekipleri tarafından alınarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucu evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Olayın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

