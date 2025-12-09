Bursa Mudanya'da Trafik Kazası: Motosikletli Ağır Yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, bölge halkını ve trafikteki sürücüleri tedirgin etti.

Kaza Detayları

Kaza, Fatih Caddesi ile Barbaros Caddesinin kesiştiği noktada bugün saat 12.37’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi’nden ilerleyen 16 BUY 296 plakalı motosikletin sürücüsü, Barbaros Caddesi’nden Dörtçelik Caddesi istikametine geçiş yapmakta olan 16 J 3044 plakalı otomobille çarpıştı.

İddiaya göre motosikletli sürücü, önündeki aracın yavaşlayıp diğer araca yol vermesi üzerine sollamaya çıktığı sırada kontrolünü kaybetti ve otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

Yaralıya İlk Müdahale ve Görüntüler

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletlinin sollama anı ve çarpışmanın şiddeti net şekilde görülüyor.

Görüntüler kazanın oluş şeklini ve çarpışmanın anı saniye saniye kaydederken, olayın ardından polis ekipleri bölgede kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla trafik kısa sürede yeniden normale döndü.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.